اللواء باقري يطالب بتزويد ميزانية القوات المسلحة الايرانية

وقال النائب الايراني جبار كوجكي في تصريح لمراسل وكالة مهر للأنباء، فيما يخص بالجلسة المغلقة لمجلس الشورى الاسلامي التي عقدت بحضور رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، صرح: أن اللواء قدم بعض التوضيحات حول أداء القوات المسلحة لنواب المجلس.

وأضاف: كم تحدث باقري حول موضوع ارسال حاملات الوقود الايرانية الى فنزويلا.

وفي اشارة الى حديث اللواء باقري عن ميزانية القوات المسلحة، قال ممثل مدينة "رشت" (شمال ايران): اعتبر اللواء باقري أنه نظرا لإحتياجات القوات المسلحة يجب تزويد ميزانية هذه القوات وتوقع من المجلس أن يوافقوا على ذلك./انتهى/.