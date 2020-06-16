  1. السياسة
١٦‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:١٤ م

اليمن تعلن عن شن عمليات واسعة بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية في السعودية

اليمن تعلن عن شن عمليات واسعة بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية في السعودية

أعلن ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المتحدث يإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية واسعة على مواقع عسكرية في خميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة.

وقال سريع في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس بخمس طائرات مسيرة نوع 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا".

من جهتها، أعلنت السعودية التي تقود تحالف العدوان عل اليمن، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.

رمز الخبر 1905048

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