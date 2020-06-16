اليمن تعلن عن شن عمليات واسعة بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية في السعودية

وقال سريع في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس بخمس طائرات مسيرة نوع 2K وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية. عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا".

من جهتها، أعلنت السعودية التي تقود تحالف العدوان عل اليمن، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله باتجاه المملكة.