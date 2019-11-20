مسؤول حمساوي: مصلحتنا الوطنية في إجراء انتخابات حرة

وصرح العاروري في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى مساء الثلاثاء: "لا نلمس جدية لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استعادة جنودهم المفقودين"، مؤكدا أن شروط المقاومة لمفاوضات تبادل الأسرى هي الإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار ومفاوضات جدية.

وشدد نائب رئيس حركة حماس "صالح العاروري" على أنه لا شرعية لمستوطنات الضفة الغربية ولا لتل أبيب، مضيفًا أن مصلحتنا الوطنية في إجراء انتخابات حرية نزيهة تحترم نتائجها.

ونوه إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس العنصرية والتمييز بين جنودها المفقودين في غزة./انتهی/