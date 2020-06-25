ايران وفنزويلا راسختان في مواجهة الحظر الاميركي

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء ردا على العقوبات الاميركية على 5 قباطنة ايرانيين للناقلات التي حملت الوقود الى فنزويلا: ان اجراءات الولايات المتحدة اليائسة ضد الافراد الايرانيين – مثل ما اعلن وزير الخارجية بومبيو المعروف بوزير الكراهية – هي فقط مؤشر الى الفشل التعيس لما يسمى بـ "الضغوط القصوى".

واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: رغم ضغوط الولايات المتحدة ستبقى ايران وفنزويلا راسختان في مواجهة اجراءات الحظر اللاقانونية الاميركية.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد اعلن خلال مؤتمر صحفي الاربعاء ان حكومة بلاده فرضت عقوبات على القباطنة الايرانيين الخمسة للناقلات التي حملت اخيرا وقودا ومعدات ذات صلة الى فنزويلا.