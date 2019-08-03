الصين تدين الحظر الامريكي على ايران

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت ان الاتفاق النووي هو متعدد الاطراف ومصادق عليه من مجلس الامن الدولي ومهم لمنع انتشار الاسلحة النووية والاستقرار في الشرق الاوسط لذا يجب على الجميع الالتزام به وتنفيذه.

وفيما يتعلق بسؤال حول تمديد الاعفاء للحظر الامريكي ضد ايران قالت تشونينغ ان قضايا الاتفاق النووي تتعلق بوظيفة ايران في منع انتشار الاسلحة النووية وحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والالتزام بميثاق منع انتشار الاسلحة النووية.

واضافت المتحدثة ان اعادة هيكلية مفاعل الماء الثقيل في اراك من القضايا المهمة في الاتفاق النووي وان الصين وبريطانيا وبشكل مشترك التزمتا بهذا المشروع وان جميع الاطراف بما فيها ايران اعربوا عن رضاهم لتنفيذ الصين هذ ا المشروع واعلنوا دعمهم لاستمراريته مؤكدين على ضرورة بذل الصين مساعيها في التنسيق مع الاطراف الاخرى بهذا الشأن.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء الماضي حظرا على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال ظريف إن أميركا فرضت عليه حظرا لأنه “يمثل تهديدا لجدول أعمالها” موضحا في حسابه الرسمي على “تويتر” السبب الأميركي وراء تعقبي هو أنني “المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم.. هل الحقيقة حقا مؤلمة؟”.