سادس سفينة إيرانية تصل الى مياه فنزويلا حاملة مواد غذائية

وأفاد بذلك السفير الايراني في كراكاس اليوم الاثنين عبر تغريدة بموقع تويتر، حيث كتب: ان السفينة "كلستان" المحملة بالمواد الغذائية والمعدات الضرورية لمكافحة فيروس كوفيد 19 دخلت المياه الفنزويلية.

والجدير بالذكر أن "كلستان" هي السفينة الايرانية السادسة التي غادرت ميناء الشهيد رجائي جنوب ايران بتاريخ 17 ايار/مايو 2020 متجها نحو فنزويلا.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد أرسلت قبل فترة اسطولا يضم 5 ناقلات وقود الى فنزويلا لسد حاجتها في هذا المجال.

وقد هددت اميركا بالتعرض لناقلات الوقود تلك الا ان ايران ردت على ذلك بانها سترد بكل حزم على ذلك.