"بن زايد" يقف وراء كل مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني

ونقلت الصحيفة عن "بن زايد" قوله لعدد من قادة اليهود الأمريكيين: "الإمارات والكيان الصهيوني يقفان في نفس الخندق في مواجهة التهديدات، على حد زعمه".

وبحسب الصحيفة فإنّ خلاصة المقال الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" للسفير الإماراتي في واشنطن "يوسف العتيبة" تتمثل في أن الإمارات ستواصل تطوير العلاقات مع كيان العدو من دون أن تكون "تل أبيب" مطالبة بالإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوادر حسن النية التي تطلقها الإمارات تجاه كيان العدو واليهود تمثلت أيضاً في سماحها لطلاب الجالية اليهودية في الإمارات بتعلم التلمود والتوراة.

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