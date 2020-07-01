  1. السياسة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٤:٤١ م

نائب في البرلمان الایراني:

خسائر فادحة ينتظرها الكيان الصهيوني في حال نفذ مشروع الضم

خسائر فادحة ينتظرها الكيان الصهيوني في حال نفذ مشروع الضم

حذّر النائب عن اهالي مدينة"الأهواز" في مجلس الشورى الاسلامي في ايران "كريم حسيني" الكيان الصهيوني من مغبة تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية الى الاراضي المحتلة مشيراً إلى أنه سيتكبد خسائر فادحة في حال تنفيذه لهذا المخطط.

وقال النائب حسيني، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إنه في حال تنفيذ الكيان الصهيوني لمخطط الضم فإنه سيواجه ردود فعل شديدة من بلدان وشعوب المنطقة.

واضاف: إن الكيان الصهيوني يمارس اي عمل من أجل إضفاء الشرعية على وجوده الا انه لايدرك أنه سيظهر عجزه للعيان أكثر ممامضى.

وتابع: إن هذا الكيان اصابه الاحباط في مواجهة قوى المقاومة الفلسطينية خلال الاعوام الاخيرة وسيواجه رد فعل حازم من قبل جبهة المقاومة في حال ارتكابه لاي حماقة.

ولفت الى ان مخطط الضم لن يجدي نفعا للكيان الصهيوني ولن تزداد قوته بل سيمهد لزواله وفناءه.

/انتهى/

رمز الخبر 1905445

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