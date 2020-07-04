العميد حاتمي يؤكد على رصد تحركات الاميركيين بدقة /"منشأة نطنز" لم تتعرض الى أي هجوم

العميد حاتمي: نرصد تحركات الاميركيين

أكد وزير الدفاع الايراني في تصريح أدلى به خلال زيارته لمنزل وزير الدفاع الاسبق الشهيد اللواء موسى نامجو، أن القوات المسلحة ترصد النشاطات الاميركية المناهضة لايران على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا ان الاميركان سيمنون بالهزيمة على يد الشعب الايراني هذه المرة.

إيران تعلن استمرار علاقاتها التجارية مع فنزويلا رغم تهديدات أميركا

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي إن طهران عازمة على الاستمرار في علاقاتها التجارية مع فنزويلا وتأمين ماتحتاجه مستقبلا وفق ظروف واتفاقات البلدين ولن تترك التهديدات الاميركية أي تأثير.

وتابع: إنه في حال احتاج الشعب الفنزويلي الى سلع ما وتستطيع الجمهورية الاسلامية الايرانية تأمينها فإنه سيتم الاستجابة لطلباته، مشددا ان التهديدات الاميركية لن تترك تأثيرات على رغبات البلدين في ممارسة النشاطات التجارية الحرة وفق القوانين الدولية.

"منشأة نطنز" لم تتعرض الى أي هجوم

اکد “رمضان علي فردوسي” حاكم منطقة نطنز بمحافظة أصفهان التي تضم منشأة نطنز النووية أنه لا يوجد أي تسرب أو تلوث إشعاعي أو خسائر بشرية جراء الحادث الذي وقع في المنشأة، وان التكهنات بتعرض المنشأة لهجوم لا أساس لها من الصحة مطلقا والخبراء يدرسون أسباب وقوع الحادثة.