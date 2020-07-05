واشنطن تعطي الضوء الأخضر للجلوس مع ايران على طاولة المفاوضات

وأشار جهانغيري خلال كلمة له بالملتقى الفكري بمناسبة ميلاد الامام الرضا عليه السلام بطهران، الى مساعي الولايات المتحدة في اسقاط النظام الايراني عبر فرض الحظر ضد ايران، قائلا: الامريكيون كان لم مخطط واسع لتحقيق هذا الغرض ولم يزعموا مثل هذا الامر قبل دراسة كافة الجوانب، وعندماياسوا من ذلك سعوا وراء تدمير البنية الاقتصادية لايران، ألا أنه رغم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد الايراني لكن الامريكيون لم ينجحوا في تحقيق اي من مآربهم، ولذلك اليوم يتحدثون عن الجلوس مع ايران على طاولة المفاوضات ويعطون الضوء الاخضر لايران.

وأضاف: خلال فترة الحظر السابقة تم تعين مستوى مليون برميل نفط لايران للتصدير يوميا حيث كنا نبيع 900 الف برميل ولكنهم هذه المرة قالوا يجب تصفير بيع النفط الايراني ولكن فشلت امريكا في ذلك .

وتابع: ان الحظر الذي يمارسه الامريكيون ضد ايران اليوم لم يسبق له في اي حقبة من تاريخ الثورة الاسلامية؛ مبينا ان واشنطن كرّست طاقاتها لتدمير الاقتصاد وبالتالي الاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية في ايران.

وأكد: اننا بحاجة الى حوار وطني لازالة هذه التحديات والعبور من القضايا التي تواجه البلاد بمختلف الصعد السياسية والاجتماعية وايضا الدولية بسلام./انتهى/.