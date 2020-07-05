تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 560 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 240 الاف و 438 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 163 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 11 الاف و571 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 201 الف و330 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و168 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 794 الف و727 فحص كورونا في مختبرات البلاد.