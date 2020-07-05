صحيفة "إسرائيل اليوم": واشنطن ستصدر قراراً بشأن الضم خلال 45 يوماً

ووفقا لصحيفة "اسرائيل اليوم" فقد أكد مسؤولون بارزون في البيت الأبيض لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلاين أن "المدى الأمريكي للبت في مسألة السيادة الإسرائيلية يتراوح بين شهر و45 يوما".

وقال المسؤولون لكلاين إن "احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة تزيد عن 50%".

وتوقف بحث مسؤولي الإدارة الأمريكية لقضية السيادة الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي. ومن المتوقع استئناف المداولات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من المسؤولين في "إسرائيل" والولايات المتحدة أكدوا على وجود صعوبات في تنفيذ خطة السيادة، لكنهم أكدوا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال كلاين إن "تطبيق السيادة هو القرار الأكثر عقلانية وإنسانية وأمناً… إنه يمنح "إسرائيل" حدودا يمكن الدفاع عنها… ويضمن الاستقرار والحياة الطبيعية لـ500 ألف يهودي يقيمون حاليا في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) وغور الأردن".