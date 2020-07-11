ظريف يغرّد منتقدا أوروبا ويعلق على مذبحة "سربرنيتسا"

و أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إلى الذكرى السنوية لمجزرة سربرنيتسا وكتب يقول"منذ خمسة وعشرين عامًا ، في مثل هذا اليوم ، جرت مذبحة سربرنيتشا بينما فشلت أوروبا في النهوض بمسؤولياتها الأساسية ، و بعد ربع قرن ايضا تعود أوروبا الى نفس التراخي وإن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت ينبغي أن يكون درسا للوقت الراهن."/انتهى/
كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بعد ربع قرن من مذبحة سربرنيتسا، عادت أوروبا من جديد الى نفس التراخي.
رمز الخبر 1905695
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