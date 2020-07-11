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١١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٣٠ م

ظريف يغرّد منتقدا أوروبا ويعلق على مذبحة "سربرنيتسا"

ظريف يغرّد منتقدا أوروبا ويعلق على مذبحة "سربرنيتسا"

كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بعد ربع قرن من مذبحة سربرنيتسا، عادت أوروبا من جديد الى نفس التراخي.

و أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر إلى الذكرى السنوية لمجزرة سربرنيتسا وكتب يقول"منذ خمسة وعشرين عامًا ، في مثل هذا اليوم ، جرت مذبحة سربرنيتشا بينما فشلت أوروبا في النهوض بمسؤولياتها الأساسية ، و بعد ربع قرن ايضا تعود أوروبا الى نفس التراخي  وإن فشل الأمم المتحدة في اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت ينبغي أن يكون درسا للوقت الراهن."/انتهى/

رمز الخبر 1905695

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