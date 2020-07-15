جولة خارجية للكاظمي تشمل طهران والرياض وواشنطن، تبدأ في الاسبوع القادم

وافادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة "الحدث" السعودية، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور المملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل.

ووفقا لما نقلته "الحدث" ستكون هذه الزيارة أول محطة خارجية للكاظمي منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية في أيار مايو الماضي، كما اعلنت أنه من المقرر ان يجري الكاظمي ايضاً زيارات تشمل إيران وأميركا وأوروبا.

وبحسب مصادر رسمية أخرى فإن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، أن لدى حكومته خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط، فيما بيّن أن الاعتماد على النفط كان تجربة فاشلة ووضع الدولة بإحراج دائم.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اوفد في 21 مايو نائبه ووزير ماليته علي علاوي، إلى السعودية من أجل بحث الملف الاقتصادي بين البلدين، والذي ردت عليه المملكة بقرار إعادة سفيرها إلى العراق بعد يومين فقط من الزيارة.

وهذه الخطوة التي بدأ بها الكاظمي؛ جاءت كإحدى أولى قراراته السياسية والاقتصادية منذ استلامه رئاسة الوزراء مطلع الشهر الفائت.

وكان الكاظمي، قد بحث مع وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، في يونيو الماضي في بغداد، آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة بين العراق وإيران، وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي.

وشدد وزير الطاقة الإيراني في حينها، على “حرص بلاده على إقامة أفضل العلاقات وأقصى حالات التعاون مع العراق، ودعمه على جميع الصعد”.

وفي مايو الماضي، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي لنظيره العراقي جمعة الجبوري، أنّ العلاقات بين طهران وبغداد “يمكن أن تتحوّل إلى نموذج ناجح للتعاون”.