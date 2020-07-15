طهران تدعو مجلس تعاون دول الخليج الفارسي للعمل لوقف العدوان على اليمن / تسجيل 179 وفاة جراء كورونا

تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة الخارجية والبرلمان لتعزيز الصادرات غير النفطية

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اجتماعه مع لجنة الصناعة والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي، عن تشكيل لجنة عمل مشتركة بين القسم الاقتصادي بوزارة الخارجية ولجنة الصناعة والمناجم بمجلس الشورى الاسلامي لتحفيز الصادرات غير النفطية.

وبشان وثيقة التعاون الاستراتيجي بين ايران والصين على مدى 25 عام، قال ظريف: حينما يتم التوصل الى اتفاق نهائي حول وثيقة التعاون، ستجري المصادقة عليها في المراجع القانونية.

طهران تدعو مجلس تعاون دول "الخليج الفارسي"الى العمل لوقف العدوان على اليمن

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الأمين العام الجديد لمجلس تعاون الخليج الفارسي، الى التوقف عن توجيه الإتهامات الباطلة لإيران والتركيز على العمل لوقف القصف الذي يتعرض له النساء والأطفال في اليمن.

تعزيز الدبلوماسية الدفاعية يأتي ضمن أولويات وزارة الدفاع

قدم وزير الدفاع الايراني العميد حاتمي خلال اجتماعه اليوم مع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي تقريرا عن برامج وزارة الدفاع في إطار الدبلوماسية العسكرية وتوسيع العلاقات مع البلدان الصديقة لإيران، مؤكدا على أهميتها.

تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 13 الاف و211 شخصاً، بعد تسجيل179 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و521 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 262 الاف و 173حالة في البلاد.