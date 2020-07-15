السلع الإيرانية تعلن عن عرضها لأول مرة للسكك الحديدية في البورصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شركة "ذوب آهن" بصفتها الشركة الوطنية الوحيدة المنتجة للسكك الحديدية انها اعلنت عن عرض السكك الحديدية لأول مرة في بورصة السلع.

وجاء في البيان الصادر عن شركة "ذوب آهن" الايرانية: "انه اعتباراً من يوم الأربعاء 16 يوليو وللمرة الأولى سيتم تقديم السكك الحديدية بشكل طوعي في بورصة السلع".

وأكّد "عباس خطيبي" مساعد وزير انشاء وتطوير البنية التحتية لوسائل النقل في حفل افتتاح السكك الحديدية "جابهار-زاهدان" على أن الطول الإجمالي لهذا المشروع يبلغ 730 كم، وان هذا المشروع يحتاج إلى 92 ألف طن من السكك الحديدية، واضاف: "حالياً تم وضع 628 كيلومترا لبدء هذا المشروع، وتم توفير 2000 طن من السكك الحديدية في المرحلة الاولية لهذا المشروع".

وأعلنت بورصة السلع اليوم الاربعاء عن عرض 320 طناً من سكك الحديد في هذه البورصة./انتهى/