إنتاج ستة آلاف مقطورة شحن على نحو مشترك بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مؤسسة السكك الحديدية الإيرانية أوضح في تصريح له اليوم على هامش اجتماع رؤساء السكك الحديدية في البلاد الذي انعقد في مدينة مشهد /شمال شرق/ أن عبور البضائع في إطار السياسات المعلنة حول الاقتصاد المقاوم ولا سيما من خلال خطوط السكك الحديدية ـ يعد ضرورة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار .

ونوه محمد زاده إلى قدرة النقل بالسكك الحديدية في مختلف القطاعات، وقال: في السنوات الأخيرة تم إنتاج ألفي مقطورة شحن و 300 عربة للركاب لأسطول السكك الحديدية .

وأعرب هذا المسؤول عن أمله في إنتاج ستة آلاف مقطورة شحن بشكل مشترك من قبل الصناع الإيرانيين والروس ، لافتا إلى أن القطاع الخاص سيقوم بشراء هذا العدد من مقطورات الشحن من خلال تمويل روسيا لهذا المشروع بنسبة 100٪.

واختتم محمد زاده حديثه لافتا الىأن مشروع كهربة خط السكك الحديدية بين مشهد وطهران والذي تبلغ تكلفته حوالي ملياري دولار حيث سيتم تمويله على شكل قرض من الحكومة الصينية حتى أبريل الجاري ./انتهى/