أول منتج وطني لعلاج كورونا سيعرض الاسبوع المقبل في الأسواق / تسجيل 199 حالة وفاة جديدة بكورونا

طهران تعلن رفضها الحاسم لإعادة التفاوض بشأن الإتفاق النووي وإعادة النظر فيه

أصدرت الخارجية الايرانية بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة للتوقيع على الاتفاق النووي حيث أكدت على ضرورة الحفاظ على الاتفاق وتنفيذ جميع بنوده من جانب جميع الاطراف، معلنة رفضها الحاسم لاعادة التفاوض بخصوص الاتفاق النووي والاصلاح في آلية انهاء الحظر .

لن نرضخ لضغوط واشنطن/ الحظر التسليحي على ايران يستهدف القوانين الدولية والتعددية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن الجمهورية الاسلامية لم تستسلم أبدا امام ضغوطات الدول العظمى سيما أمريكا واليوم ايضا لن تستسلم.

واشار الى انتهاء الحظر التسليحي على ايران في اكتوبر القادم وقال، ان لم تتصرف دول "4+1" بدقة ووقعت تحت تاثير اميركا تكون قد وجهت ضربة اساسية للقوانين والضوابط الدولية والتعددية وهو ما يؤدي للاضرار بالجميع.

أول منتج وطني لعلاج وباء "كورونا" سيعرض الاسبوع المقبل في الأسواق

صرح وزير الصحة الايراني مسعود نمكي أن اول عقار طبي لمرض كوفيد-19 منتج وطنياً سيعرض في الاسبوع المقبل في الاسواق، وسوف لن يكن هناك نقص لهذا الدواء بالبلاد.

تسجيل 199 حالة وفاة جديدة جراء كرونا والمتعافين 227 الف و561 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 13 الاف و410 شخصاً، بعد تسجيل199 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و388 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 264 الاف و 561 حالة في البلاد.