نائب عراقي: زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى ايران تمثل فرصة للعراق

وقال السوداني لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الزيارة مهمة في إطار تدعيم علاقات العراق مع دولة جارة يرتبط معها بمصالح ومشتركات دينية واجتماعية وجغرافية وأمنية".

وأضاف أن " الزيارة "مهمة ايضا لحكومة الكاظمي الجديدة، التي ينتظر منها أداء سياسيا متزنا بعيدا عن المحاور، ويضع مصلحة العراق وسيادته وأمنه أولا وآخرا" لافتاً الى أن "العراق لديه مع ايران تبادلا تجاريا وملف الكهرباء، وهذا يحتاج الى تنسيق وتعاون مشترك، فضلا عن ذلك أن ايران تمتلك اقتصاداً متنوعاً ومستقراً، وهذا ما يمثل فرصة للعراق لإيجاد نوع من التكامل الاقتصادي في ظل وفرة الموارد الطبيعية والبشرية".

وشدد السوداني على ان الزيارة تمثل فرصة للعراق، وهو مؤهل أن يكون عامل توازن في المنطقة، التي تشهد توترات جمة تؤثر في الاستقرار والأمن".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل الى إيران على رأس وفد رفيع المستوى وتمت مراسيم استقباله من الرئيس الإيراني حسن روحاني.