رئيس القضاء يكلف المدعي العام الايراني بالشكوى ضد أميركا لاعتراض الطائرة المدنية

جاء ذلك إثر اقتراح قدمه علي باقري مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية، امين لجنة حقوق الانسان، خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى.

وأشار باقري خلال الاجتماع الى اعتراض مقاتلات الجيش الاميركي الارهابي للرحلة 1152 لشركة ماهان فوق الاجواء السورية، وقال: ان هذا التصرف، هو تهديد عملي لحق الحياة لركاب رحلة ماهان وكذلك تهديد عملي لحق الحرية وأمن الطيران للطائرة الايرانية في ممر جوي رسمي للطيران الدولي.

وأضاف: بغض النظر عن شكوى شركة ماهان وكذلك شكوى كل من الركاب الايراني وغير الايرانيين الذين كانوا على متن هذه الرحلة، فمن الضروري وبناء على المادة 290 من قانون العقوبات الجزائية، ان يبادر المدعي العام الايراني للإعلان عن الشكوى مباشرة ضد الإدارة الاميركية وجيشها الارهابي بالمنطقة (سنتكوم) وقيادته المركزية.

وردا على هذا الاقتراح، كلف رئيس السلطة القضائية، المدعي العام الايراني بتنظيم الشكوى ضد المتسببين باعتراض الطائرة المدنية الايرانية.