إفتتاح سوق ضخم بمساحة 20 الف متر مربع للسلع الايرانية في "كاراكاس"

وتبلغ مساحة السوق الذي اطلق عليه عنوان "ميغاسيس" نحو 20 الف مترمربع ويضم 2500 سلعة من منتجات ايران تضم المواد الغذائية والالبسة والمنظفات والمواد البلاستيكية والحلويات والمكسرات والمعدات الزراعية وغيرها.

وتلقّى السوق طلبات عديدة من رجال الاعمال والناشطين في القطاعات التجارية بفنزويلا لشراء معدات البناء والتعدين والزراعة والادوية والاجهزة الطبية والسيارات رخيصة الثمن وأجزاءها وبطاريات السيارات والساحبات الزراعية ومعدات التوصيل وحنفيات المياه وغيرها.

واشار السفير الايراني، خلال مراسم بدء اعمال السوق، الى العلاقات الطيبة بين طهران وكراكاس والمواقف العدائية لاميركا ضد شعبيهما، عادّا افتتاح هذا المعرض بمثابة خطوة لمجابهة الارهاب الاقتصادي الاميركي ودعم الشعب الفنزويلي في مرحلة الحظر الجائر.

وفي ذات السياق اشاد مساعد وزير خارجية فنزويلا بدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة والشعب في بلاده، عادّاً السوق الايراني بمثابة مؤشر على فشل مخططات الحظر الاميركي.