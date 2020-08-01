روحاني يهنئ نظيره الآذربيجاني ويؤكد على الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية

وأفاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية بان الرئيس روحاني قدم خلال اتصال هاتفي الجمعة مع نظيره الآذربيجاني "الهام علييف" تهانيه لحكومة وشعب بلاده بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب عن أمله في أن يتمتع جميع المسلمين في العالم ببركات هذا العيد الذي يعد مظهرا لوحدة المسملين.

واشار الرئيس روحاني الى العلاقات والتعاون المتميز بين البلدين وجهود المسؤولين للاسراع بتنفيذ الاتفاقيات وقال، إن تطوير العلاقات الشاملة مع جمهورية آذربيجان أمر مهم بالنسبة لنا ونامل أن نشهد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مختلف القطاعات وخاصة ربط البلدين عبر اكمال خط سكك الحديد بين رشت وآستارا.

ونوه إلى نجاحات ايران على صعيد مكافحة فيروس كورونا، واعلن استعداد ايران لنقل الخبرات وتوسيع التعاون مع جمهورية آذربيجان لمكافحة هذا الفيروس.

واشار الرئيس روحاني الى أنه بامكان مسؤولي البلدين في هذه الظروف التي لا يمكن فيها عقد لقاءات مباشرة، إجراء مشاوراتهم عبر الفيديو كونفرانس، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود لمواصلة التجارة بين البلدين في ظل التزام البروتوكولات الصحية بين البلدين.

من جانبه هنأ الرئيس الآذربيجاني، الرئيس روحاني والحكومة والشعب الايراني بمناسبة عيد الأضحى، ووصف العلاقات بين البلدين بانها ايجابية وقال: من المؤكد ان إيران وجمهورية آذربيجان ستبذلان الجهود معا لتطوير العلاقات والتعاون اكثر فاكثر.

وقال علييف، ان مشروع سكك الحديد "رشت –استارا" مهم جدا لجمهورية آذربيجان وسنبذل اقصى جهودنا لازالة العقبات والمشاكل من طريق هذا المشروع واكماله على وجه السرعة.

وأشاد بإنجازات إيران في مكافحة فيروس كورونا، داعيا إلى توسيع التعاون بين البلدين والاستفادة من خبرة إيران في هذا المجال، مرحبا بعقد الاجتماعات بين قادة ومسؤولي البلدين عبر الفيديو كونفرانس.