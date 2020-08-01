قائد الثورة يؤكد أن أكبر عدو لحكام البيت الأبيض هم الشعب الأمريكي/ تسجيل 196 حالة وفاة بكورونا

أكبر عدو لحكام البيت الأبيض هم الشعب الأمريكي/ ما يحدث اليوم في أمريكا هو نيران مشتعلة تحت الرماد

القى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد خامنئي خطاباً يوم الجمعة موجه لمسلمي العالم بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال السيد علي الخامنئي: أن الاحداث الجارية في الولايات المتحدة هي النار المشتعلة من تحت الرماد ومهما يحاولون إخمادها سوف تشتعل من جديد، وبالنهاية سوف ستطيح بالنظام الحاكم في أمريكا، لأن النهج السياسي والاقتصادي لهذا النظام خطأ من الاساس وسوف يباد في النهاية.

واعتبر القائد أن الكلام المكرر لحكام البيت الابيض ضد ايران يظهر ارتباكهم، قائلا: الحكومة الأمريكية تعاني من تشويش وارتباك وإنهم يبحثون عن عدو، لذلك يوجهون اصابع الإتهام بين الحين والأخر على ايران وروسيا والصين، بينما اليوم ليس للحكومة الأمريكية عدو أكبر من الشعب الامريكي، وهذا ما سيطيح بالنظام الأمريكي بالنهاية.

إفتتاح سوق ضخم بمساحة 20 الف متر مربع للسلع الايرانية في "كاراكاس"

افتتحت المؤسسة التعاونية للقوات المسلحة الايرانية (اتكا) سوقاً ضخمة للسلع الايرانية بمساحة 20 الف متر مربع في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

تضم هذه السوق الضخمة المواد الغذائية والالبسة والمنظفات والمواد البلاستيكية والحلويات والمكسرات والمعدات الزراعية وغيرها، وتلقّى السوق طلبات عديدة من رجال الاعمال والناشطين في القطاعات التجارية بفنزويلا.

تسجيل 2،674 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات 197 شخصاً خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 16 الاف و766 شخصاً، بعد تسجيل 197 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و674 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى304 الاف و 204 حالة في البلاد.