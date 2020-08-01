عشرة محافظات تخطّت ذروة كورونا / إعداد قوانين وعقوبات خاصة بـ"محرم" لوقاية من كورونا

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع الجنة الوطنية لمكافحة كورونا الذي عقد اليوم السبت برئاسة حسن روحاني، حيث توجه بالشكر لكل من يلتزم بالاجراءات الصحية التي تعلنها لجنة مكافحة كورونا ضمن اطار الحفاظ على الصحة العامة في المجتمع، قائلا: الاحصائات والبيانات التي تلقيناها من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا كانت ايجابية وباعثة للأمل، ووفقا لها فان 10 محافظات، من اللواتي كانت في ظروف صعبة خلال الاسبوع الماضي، تخطت ذروة كورونا وباتت أمام مسار اقل صعوبة.

وأعتبر روحاني لو يستمر المواطنون في التزامهم بالبرووكولات الصحية بمثل الوتيرة الحالية، ستوجد هناك اخبار سارة قريبا، مشددا على ضرورة أخذ إجراءات صارمة لمواجهة منتهكي القوانين.

واشار رئيس الجمهورية الى ان مراسم العزاء في محرم بذكرى استشهاد ابي عبدالله الحسين (ع) ستقام هذا العام واكد بان الاجواء في كل الشوارع والازقة يجب ان تكون حسينية، لافتا الى ان مراسم العزاء ستجري ولكن بطرق مختلفة في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وصرح روحاني: يجب ابلاغ المسؤولين في المساجد والتكيات والمواكب الحسينية بالقوانين والتعليمات التي ستوضع لشهر محرم للوقاية من تفشي كورونا، وسيتم محاسبة المسؤولين في حال عدم تطبيق التعليمات، وسيتم إعداد طرق محاسبة منتهكي هذه التعليمات على يد وزارتي الداخلية والصحة، ويتم المصادقة عليها في لجنة مكافحة كورونا ستصادق عليها وسيتم الاعلان عن هذه التعليمات حتى نهاية الاسبوع.

وأكد الرئيس الايراني على ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات المعلنة من قبل وزراة الصحة وتطبيق الاجراءات اللازمة بشكل صارم، مشيرا أن استراتيجية مواجهة كورونا لن تتغير.

وقال روحاني ان التجمعات والاحتفالات لاتزال محظورة، وفي الظروف الحالية ليس من المسموح ان تقام مراسم العزاء أو الزفاف أو الاحتفالات والمؤتمرات والمهرجانات حتى اشعار آخر، وجميع المحافظات يجب أن يلتزموا بهذا الأمر.