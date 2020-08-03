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٠٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٥٠ م

في رسالة من حضرته الى وزير العلوم؛

قائد الثورة الإسلامية: الربط بين الجامعات والصناعات أمرٌ بالغ الأهمية

قائد الثورة الإسلامية: الربط بين الجامعات والصناعات أمرٌ بالغ الأهمية

صرح قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" في رساله أرسلها لوزير العلوم والدراسات والتكنولوجيا، بان الربط بين الجامعات والصناعات في البلاد، أمرٌ بالغ الأهمية مشيراً إلى ان ما تحقق لحد الان يشكّل بداية لهذه المسيرة الكبيرة.

وافادت وكالة مهر للانباء ان  وزارة العلوم والدراسات والتكنولوجيا صرحت، اليوم الاثنين، ان قائد الثورة الاسلامية وبعد قراءة سماحته لـ تقرير وزير العلوم "منصور غلامي " حول "اداء الجامعات ومراكز الابحاث والتكنولوجيا على صعيد التواصل والتعامل مع المجتمع والصناعات" خلال العام الماضي، صرح في رسالة قصيرة : يجب تكريم وزير العلوم المحترم، وان موضوع التواصل بين الجامعة والصناعة يحظى باهمية بالغة، وما تحقق لحد الان يشكل بداية لهذه المسيرة الكبيرة، فليستمروا على ذلك بكل حزم انشاء الله".

وكان وزير العلوم والدراسات والتكنولوجيا في ايران "منصور غلامي"، قد بعث تقريرا الى قائد الثورة الاسلامية حول اداء الجامعات ومراكز الابحاث والتكنولوجيا على صعيد التواصل بين الجامعة والصناعة خلال العام الماضي (الايراني – انتهى في 20 اذار / مارس 2020)، مرفقا ذلك بتقرير حول نتائج "الخطط الرقابية لتوفير فرص العمل لخريجي الجامعات ومراكز التعليم العالي في البلاد".

رمز الخبر 1906287

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