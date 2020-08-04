أصابع الإتهام تشير لأمريكا/ قصة طائرات التجسس الأربعة التابعة للبحرية الأمريكية على الساحل اللبناني

وكالة مهر للانباء، القسم العربي: بعد التفجير الذي وقع في بيروت اليوم، تم نشر صور رادارية لعملية استطلاع غير عادية اجرتها أربع طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية على الساحل اللبناني السوري.

وبحسب وكالة مهر للأنباء ، أعلن خبراء أمنيون احتمال قيام القوات الأمريكية بعملية تخريبية في قادم الايام .

وبحسب التقرير ، فإن الصور الرادارية ودوريات طائرات التجسس التابعة للبحرية الأمريكية مرتبطة بالأمس.

ويعتقد محللون أمنيون أن هذا أمر غير مسبوق، وتكمن أهمية هذه النقطة ونشر هذه الصور في أن مصادر المخابرات الأمريكية أفادت بوجود 50 طناً من النترات مخزنة في هذا الميناء منذ تسع سنوات تقريباً. /انتهى/