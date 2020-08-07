https://ar.mehrnews.com/news/1906368/ ٠٧/٠٨/٢٠٢٠ ١٢:٠٦ م رمز الخبر 1906368 السياسة السياسة ٠٧/٠٨/٢٠٢٠ ١٢:٠٦ م كلمة للسيد نصر الله عصر اليوم يطل الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله" علينا بكلمة حول آخر التطورات اليوم الجمعة. وبحسب موقع قناة المنار، يتحدث السيد حسن نصر الله اليوم حول آخر التطورات الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت بيروت. وكان من المقرر ان يلقي السيد نصرالله كلمته مساء الأربعاء لكن تم تأجيل الكلمة الى إشعار آخر إحتراماً للحداد الوطني في لبنان بعد الإنفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وتسبب بخسائر بشرية ومادية هائلة. /انتهى/ رمز الخبر 1906368 سمات السيد حسن نصرالله لبنان انفحار بيروت محتوى ذات صلة لوبان تصل بيروت أصابع الإتهام تشير لأمريكا/ قصة طائرات التجسس الأربعة التابعة للبحرية الأمريكية على الساحل اللبناني لاريجاني يصل الى بيروت انفجار يهزمدخل بيروت الشمالي
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