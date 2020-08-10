تقدیم شهیدین فلسطینیین فی حادثة انفجار مرفا بيروت

و افادت وکالة مهر للانباء انه استشهد اليوم الأحد الفلسطيني فراس دحويش من مخيمات الشتات واللجوء في لبنان متأثراً بجراحه خلال انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد أعلن سابقا استشهاد الفلسطيني محمد دغيم من مخيم برج البراجنة.

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