  1. السياسة
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٠٢ م

تقدیم شهیدین فلسطینیین فی حادثة انفجار مرفا بيروت

تقدیم شهیدین فلسطینیین فی حادثة انفجار مرفا بيروت

بعد استشهاد الجریح الفلسطیني الیوم، قدم فلسطین شهیدان في حادثة انفجار مرفا بیروت.

و افادت وکالة مهر للانباء انه استشهد اليوم الأحد الفلسطيني فراس دحويش من مخيمات الشتات واللجوء في لبنان متأثراً بجراحه خلال انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد أعلن سابقا استشهاد الفلسطيني محمد دغيم من مخيم برج البراجنة.

/انتهی/

رمز الخبر 1906376

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