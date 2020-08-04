لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة صهيونية لأسلحة تابعة للحزب في بيروت

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قناة "otv" اللبنانية نقلت عن مصادر مقربة من "حزب الله" إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة صهيونية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار ضخم عصر يوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.



وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله".