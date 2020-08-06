  1. الإجتماعي
٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤٧ ص

مرفق بالصوة؛

وقفة تضامنية لطلاب الجامعات في طهران امام السفارة اللبنانية في طهران

وقفة تضامنية لطلاب الجامعات في طهران امام السفارة اللبنانية في طهران

وقف ابناء الشعب الايراني امام السفارة اللبنانية في طهران وقفة تضامنية لاعلان تعازيهم ومواساتهم للشعب اللبناني الشقيق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجموعة من طلاب الجامعات من ابناء الشعب الايراني وقفوا اما السفارة اللبنانية في طهران واعلنوا عن تضامنهم ووقوفهم الى جانب الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة.

/انتهى/

رمز الخبر 1906346

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