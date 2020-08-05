السيد هاشم الحيدري يرسل رسالة تعزية الى السيد حسن نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد هاشم الحيدري ارسل رسالة تعزية الى السيد حسن نصرالله.

وجاء نص الرسالة كما يلي:

الأمين العام لحزب الله آية الله السيد حسن نصرالله.

اقدم لسيادتكم ولشهداء هذا الحادث وللمصابين احر التعازی والمواساة في هذا الحادث المروع الذي وقع في بيروت، والذي ألحق اضرارا مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

أسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم ويغفر لشهداء هذا الحادث، والصبر لأسرهم، والشفاء العاجل للمصابين.

اتمنى النصر والعزة للبنان ولجميع حركات المقاومة ولجميع الاحرار.

أطال الله عمرکم الشریف.

والسلام عليكم ورجمة الله وبركاته.

السيد هاشم الحيدري.

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