تفكيك ثلاثة عصابات وضبط أكثر من طنين من المخدرات في العاصمة طهران

وأعلن قائد الشرطة في العاصمة طهران العميد حسين رحيمي اليوم الاربعاء، حول المرحلة الخامسة من مشروع "ظفر" لمكافحة المخدرات، انه تم في هذه المرحلة ضبط طنين و 224 كغم من المخدرات ورصد وتفكيك 3 عصابات كبيرة للتهريب في هذا المجال.

واشار الى اعتقال 25 من كبار مهربي المخدرات واضاف، انه تم ايضا تفكيك عشرات من عصابات توزيع للمخدرات واعتقال 923 من افرادها.

واوضح بانه تم رصد وغلق 13 مركزا رئيسيا لتوزيع المخدرات في العاصمة وضبط 81 سيارة ودراجة نارية من المهربين.

واشار الى أن قيمة المخدرات التي تم اكتشافها في هذه العمليات تجاوزت 21 مليار تومان، وقال: تم ايضا ضبط 81 مركبة و420 أداة لتعاطي المخدرات من هؤلاء الأشخاص.