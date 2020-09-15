إيران تضبط أكثر من 4 أطنان من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان

وأضاف محمد قنبري اليوم الثلاثاء أن قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة تمكنت من ضبط 4 اطنان و500 كلغ خلال 133 عملية ناجحة.

واكد أن قوات شرطة مكافحة المخدرات نفذت عمليات مختلفة بتعاون مع قوى الأمن الداخلي بمراقبة تحركات أفراد العصابة وتحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات وضبط 12 سيارة والدراجات النارية وكميات من الاسلحة وادت العمليات الى مصرع 4 من المهربين.

وإشار إلى تدمير 7 عصابات لتهريب المخدرات خلال الاسبوع الماضي والقبض على 216 مهربا بمن فيهم 140 مدمنا وتسلميهم الى القضاء./انتهى/