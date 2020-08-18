اطلاق صواريخ على العاصمة الأفغانية

وافادت وکالة مهر للانباء نقالعن العالم قال متحدث باسم وزارة الداخلية “أطلقت عدة صواريخ من عربتين”.

وهزت انفجارات الحي الدبلوماسي وقالت مصادر لرويترز إن السلطات أغلقت الحي بينما احتمى العاملون في السفارات بغرف آمنة.

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