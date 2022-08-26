الصين تطلق أول صاروخ متعدد الاستخدام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المؤسسة الصينية للعلم والتقنيات الجو- فضائية في حسابها على شبكة WeChat الصينية للتواصل الاجتماعي اليوم إن الصاروخ أطلق من مطار "دزو زوان" الفضائية وهبط بنجاح في مديرية ألاشان – يودزي في شمال البلاد.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة إن" هذا التحليق الاختباري سيسمح للصناعة الجو – فضائية الصينية بتحقيق وثبة قوية والانتقال من إنتاج الصواريخ وحيدة الاستخدام إلى الصواريخ متعددة الاستخدام.

يذكر أن بكين طوّرت بنشاط برنامجها الفضائي عن طريق إطلاق الأقمار الصناعية ذات استخدامات مختلفة وتطوير تكنولوجيات استصلاح القمر ودراسة الكويكبات والمريخ وكذلك إنشاء المحطة الفضائية التي يجب أن تبدأ في العمل نهاية العام الجاري.

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