نرحب بوقف اطلاق النار لفترة 3 ايام من جانب طالبان

وافادت الدائرة الاعلامية لدى الخارجية، اليوم الاربعاء، ان موسوي قدم التهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك الى الاخوة والاخوات المسلمين في افغانستان، ورحب بقرار طالبان في وقف النار لفترة 3 ايام؛ واصفا ذلك خطوة ايجابية باتجاه السلام والاستقرار في هذا البلد.

واضاف موسوي : نحن نتطلع الى انطلاق الحوار الافغاني – الافغاني مع التركيز على حكومة افغانستان وبمشاركة كافة التيارات السياسية بما يشمل طالبان، وصولا الى حل سلمي واتفاق يرضي الطرفين وارساء سلام قائم على دستور معايير الديمقراطية في جمهورية افغانستان الاسلامية.

وجدد المتحدث باسم الخارجية التاكيد على استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لدعم مباحثات السلام الافغانية – الافغانية وبناء على طلب الاطراف المتنازعة.

واعلن تنظيم طالبان امس الثلاثاء وقف اطلاق النار لفترة 3 ايام بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، على صعيد افغانستان؛ مؤكدا على عناصره بعدم شن اي هجوم ضد القوات العسكرية التابعة لحكومة كابول.