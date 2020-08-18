الشيخ عيسى قاسم: التسخيري كان عالماً عاملاً مجاهداً وكبيراً في عقله وإيمانه وجّده في الخير

وافادت وكالة مهر للانباء أن زعيم الحركة الاسلامية في البحرين آية الله" عيسى قاسم" عزى برحيل العالم الجليل آية الله "عيسى قاسم" واصفاً إياه بالعالم العامل المجاهد الكبير في عقله وإيمانه في الخير

إليكم نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

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التعازي الصادقة بمناسبة فَقْد الأمة لسماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري الذي قضى عمراً مباركاً في خدمة الإسلام والمسلمين، لولي العصر الحجة بن الحسن "أرواحنا فداه وعجل الله فرجه"، وإلى الفقهاء والعلماء والمجاهدين الصادقين المخلصين من رجال الأمة، وإلى أسرته الكريمة وكل المؤمنين.



وجبر الله خسارة الدين والأمة بفقده، فلقد كان عالماً عاملاً مجاهداً مثالاً في حب الحق والفداء من أجله. كان كبيراً حقاً في عقله وإيمانه وخلقه وجدّه في الخير وصدقه وصلاحه وإصلاحه.

رحمه الله وأراه في قبره وبرزخه وبعثه وحشره وكل آخرته ما تقرّ به عينه، وجَمَع بينه في مجلس الأنس والسرور وبين محمد وآله الطيبين.



عيسى أحمد قاسم

18 أغسطس 2020

/انتهى/