هجوم بقذائف صاروخية على قاعدة للاحتلال الأميركي بريف دير الزور

وأفادت مصادر محلية في دير الزور أن قذائف صاروخية عدة أطلقها مجهولون سقطت في محيط القاعدة غير الشرعية لقوات الاحتلال الأميركي في حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي.

إلى ذلك أقر ما يسمى "التحالف الدولي" بسقوط 3 قذائف قرب قاعدة للاحتلال الأميركي في حقل كونيكو بريف دير الزور.

وكانت مواقع الكترونية محسوبة على الاحتلال الأميركي ومرتزقته نقلت عما سمته مسؤولاً في التحالف الدولي أن أحد مواقع الاحتلال الأميركي بريف دير الزور الشرقي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار دون أن يشير إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتعرضت قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقته في ميليشيا "قسد" خلال الأسابيع القليلة الماضية لهجمات من قبل مجهولين كان أخرها يوم أمس حيث انفجرت عبوة ناسفة بدورية للميليشيا في الشعفة بريف دير الزور.

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