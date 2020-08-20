وزير الدفاع: عزم وزارة الدفاع في تطوير قدرات البحرية الإيرانية في الجيش والحرس الثوري راسخ وقوي

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الدفاع الإيراني العميد "أمير حاتمي" صرح خلال لقائه بقائد البحرية الإيرانية الأدميرال "حسين خانزادي" أن عزم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، في تطوير القدرات القتالية للبحرية الإيرانية في الجيش والحرس الثوري راسخ وقوي.

وصرح حاتمي خلال اللقاء، اليوم تشهد ايران تطورات واسعة في المجالات العسكرية.

وفيما يتعلق بالتطور الملحوظ على صعيد القوات الجوية صرح حاتمي: في المجالات الجوية قمنا بازاحة الستار عن مقاتلة كوثر وكذلك طائرة ياسين والفجر.

وتابع وزير الدفاع الإيراني مشيراً إلى قوة المحركات محلية الصنع، اليوم تضاهي هذه المحركات المحلية مثيلاتها الاجنبية.

وعرج حاتمي إلى التطورات على الصعيد الفضائي قائلاً: نتحرك لوضع اقمار بزنة 250 كلغم ولوضع اقمار صناعية على مسافة 36 الف كلم في الفضاء.

وتابع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، اليوم تؤخذ التهديدات على محمل الجد وقد تمت ازاحت الستار عن منظومات جوية مثل منظومة 15 خرداد.

وأشار حاتمي إلى جهود الوزارة في مواجهة كورونا بقوله: التصنيع العسكري قد أخذ على عاتقه مهمة صناعة المعدات التي تدخل في مكافحة كورونا.

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