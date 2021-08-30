وزارة الدفاع الايرانية ستقف الى جانب الشعب حتى القضاء على جائحة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمير خواجه فرد صرح في حفل افتتاح مركز التطعيم التابع لوزارة الدفاع، والذي اقيم بحضور الدكتور زالي، رئيس قسم مكافحة جائحة كورونا في طهران، ونائب وزير الدفاع في شركة تطوير طائرات الهليكوبتر الإيرانية (بنها) انه بالتوجه للوضع الحرج لتفشي كورونا في البلاد وتماشيا مع اجراءات القيادة العليا للقوات المسلحة وتأكيدات رئيس الجمهورية على ضرورة خلق تدابير جديدة في الدولة لمواجهة جائحة كورونا وضرورة الاستفادة من قدرات القوات المسلحة، فان هيئة صناعة الطيران بوزارة الدفاع الايرانية وبالتعاون مع مركز غرب طهران الصحي، ستقدم الخدمات لأبناء بلدنا من خلال وضع منطقة الغدير الرياضية وصالة الألعاب الرياضية التابعة لشركة بنها (الواقعة على الجانب الغربي من ساحة ازادي) لتقديم لقاحات فيروس كورونا".

وأضاف: " تم توقيع مذكرة تفاهم بين ادارة الصحة في غرب طهران بشأن توفير الاطباء واللقاحات اللازمة والملقحين وسيارات الإسعاف". كما صرح أمير خواجه فرد: "هذا المركز لديه حاليا قدرة تلقيح 1500 شخص".

وتابع: "حالياً، يوجد ثمانية فرق عمل متواجدة بنشاط في موقع التلقيح لإجراء عملية التطعيم ".

واكد أمير خواجه فرد: "سنبقى مع الناس حتى القضاء على جائحة كورونا والسيطرة الكاملة عليه"./انتهى/