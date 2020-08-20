وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن قناة المسيرة ان ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن "أحمد بركة" فيما يتعلق بالتطبيع الإماراتي الأخر أن محاولة النظام الاماراتي تبرير خيانته بوقف مخطط الضم الاستيطاني استخفافٌ لا ينطلي على أحد.

وأضاف بركة، يمثل هذا الاتفاق الخياني مكافأة للاحتلال على جرائمه وعدوانه وغطاء لتمرير مخطط صفقة القرن.

ووصف ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن خطوة النظام الاماراتي بالسقوط الأخلاقي والاستراتيجي وأنها تنكر للإجماع القومي العربي بمظلومية القضية الفلسطينية.

وعن توقيت الإعلان أشار بركة إلى أنه طوق نجاة للغحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من مأزق.

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