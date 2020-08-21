شمخاني: "إحدى الحسنيين" العاشورائي ثبت وأعز الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي شمخاني كتب في حسابه على موقع تويتر وبالاشارة الى الآية القرآنية الشريفة (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ)، كتب: أن "أحدى الحسنيين " العاشورائي فضح يزيد وأسقط نظام الشاه (الايراني) ونظام صدام حسين، وثبت وأعز الجمهورية الاسلامية.

واكد: أن عهدنا مع عاشوراء منهاج سيبقى مستدام وفعال حتى ظهور الحجة (عج) بعدم وجود جائحة كورونا ومع وجودها، معزيا بحلول شهر محرم الحرام.

وفي ختام تغريدته كتب: كل بين هو حسينية.