عراقجي: عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام آباد هي الحل لإنهاء التوترات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوشيميتسو موتيغي، وزير خارجية اليابان، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية في مكالمة هاتفية بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأرجع وزير خارجية بلادنا مسؤولية الوضع المتوتر الحالي في المنطقة إلى انتهاك الولايات المتحدة المؤسف لالتزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، وصرح قائلاً: الحل بسيط. إن عودة الجانب الأمريكي إلى التزاماته وتوقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد سيمهد الطريق لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما أوضح عراقجي آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز، معلناً عن إحراز تقدم ملحوظ في المحادثات بين البلدين لتحديد ممر مائي مؤقت عبر المضيق، وأكد على استمرار المشاورات بينهما للاتفاق على آليات مستقبلية لإدارة المضيق.

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، مؤكداً على ضرورة استمرار المشاورات الدبلوماسية والتنسيق بين دول المنطقة والدول المعنية بهدف إرساء الأمن في المنطقة وضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز.

واتفق وزيرا خارجية إيران واليابان أيضاً على متابعة بعض القضايا الثنائية والقنصلية.

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