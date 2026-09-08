استشهاد قيادي من أهل السنة إثر إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن القيادي في قوات التعبئة "عبد الرؤوف إسحاقي"، المقيم في براهين غواش بمدينة راسك، وقائد منطقة الشهيد فدايي في بارود، استشهد اليوم إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أمام باب منزله.

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