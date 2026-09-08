استشهاد قيادي من أهل السنة إثر إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين

أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن القيادي في قوات التعبئة "عبد الرؤوف إسحاقي"، المقيم في براهين غواش بمدينة راسك، وقائد منطقة الشهيد فدايي في بارود، استشهد اليوم إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أمام باب منزله.
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استشهد قائد منطقة "الشهيد فدايي" في منطقة بارود التابعة لمدينة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان، "عبد الرؤوف إسحاقي"، قبل ساعات على يد مسلحين مجهولين.
أفاد مراسل وكالة مهر للأنباء أن القيادي في قوات التعبئة "عبد الرؤوف إسحاقي"، المقيم في براهين غواش بمدينة راسك، وقائد منطقة الشهيد فدايي في بارود، استشهد اليوم إثر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أمام باب منزله.
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