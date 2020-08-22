  1. المجتمع
٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٧:١٤ م

مكافحة المخدرات تعتقل 5 مهربين وتضبط 100 كغ من الحشيش و 454 كغ من الافيون

مكافحة المخدرات تعتقل 5 مهربين وتضبط 100 كغ من الحشيش و 454 كغ من الافيون

أعلن مساعد قائد شرطة محافظة اصفهان العقيد محمد رضا هاشمي فر عن اعتقال 5 مهربين اثناء عملية نقل 100 كيلوغرام من مادة الحشيش و 454 كيلوغراما من الافيون في الطريق بين اصفهان وطهران.

وقال العقيد محمد رضا هاشمي فر، إن كوادر شرطة مكافحة المخدرات في محافظة اصفهان تم إبلاغهم عن اعتزام عدد من المهربين نقل شحنة من المخدرات من اصفهان الى طهران حيث بادروا الى الانتشار في منافذ المحافظة وتفتيش المركبات بشكل سريع.

وأضاف: اشتبه رجال شرطة مكافحة المخدرات اثناء تفتيشهم للمركبات بسيارة من طراز بيجو وأوقفوها واثناء عملية التفتيش اطلعوا أنها كانت تقوم بالرقابة من أجل التمهيد لاجتياز المركبات الاخرى التي تحمل المخدرات.

وتابع: إنه استمراراً لهذه العملية نجح كوادر الشرطة في ايقاف سيارة صغيرة من طراز برايد وشاحنة صغيرة تحمل الافيون واستطاعوا ضبط 100 كيلوغراما من الحشيش و 454 كيلوغراما من الافيون.

ولفت الى اعتقال 5 مهربين للمخدرات وتسليمهم الى الجهاز القضائي في البلاد.

رمز الخبر 1906879

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