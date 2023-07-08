الشرطة الإيرانية تعلن ضبط طنین من المخدرات شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبیة (جنوب شرق ايران)، العقيد حسن شجاعي نسب، الیوم السبت في تصريح لمراسلين، انه "تم اكتشاف طنين من المخدرات كانت مخبأة في شاحنة ، تحتوي على 483 كيلوغرامًا من الهيروين وطنًا واحدًا و 519 كيلوغرامًا من المورفين ومشتقات الأفيون.

وأضاف قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خراسان الجنوبیة، أنه "تم القبض خلال العملية على احد المهربين وتحویله الى السلطات القضائية.

وفي سياق متصل، تحدث العقيد شجاعي عن اداء شرطة مكافحة المخدرات في خراسان الجنوبية، مبينا انها تمكنت في غضون نحو 3 اشهر من ضبط 10 أطنان و 500 كيلوغرام من المخدرات.

وكان مندوب وسفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "محسن نذیري اصل"، قد طالب خلال تصريحه في الاجتماع الخاص لهيئة مكافحة المخدرات الدولية، طالب المجتمع الدولي بدعم الاجراءات التي تقوم بها ایران لأجل مکافحة تهریب المخدرات.

واعلن "ذیري اصل"، ان أكثر من 90 بالمئة من عمليات ضبط الأفيون و27 بالمئة من كشف عمليات الاتجار بمادة الهيروين و59 بالمئة من ضبط المورفين في العالم خلال السنوات الأخيرة، نفذت بواسطة إيران وان السلطات الايرانية المعنیة بمكافحة المخدرات، تمكنت من ضبط 716 طنا من انواع المخدرات في غضون العام الماضي".

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