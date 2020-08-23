زيارة رئيس وكالة الطاقة الذرية لطهران لا علاقة لها بآلية "فض النزاع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب إيران الدائم في مكتب المنظمات الدولية للطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي اعلن في حسابه على موقع الإنستغرام عن أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، سيجري غدا زيارة لطهران وسيلتقي في يومين الثلاثاء والاربعاء مع المسؤولين الايرانيين.

وأشار غريب آبادي أن ثقة ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تصدّعت، وينبغي أن تؤدي هذه الزيارة الى بناء الثقة من جديد.

واكد مندوب ايران في مكتب المنظمات الدولية: أن هذه الزيارة لا علاقة لها بالطلب الأمريكي (لمجلس الامن) وموضوع آلية "فض النزاع" وتأتي تلبية لطلب الجانب الايراني.

وقال: لا نسمح للآخرين بتعيين مصير العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن المهم أن تطمئن طهران أن الوكالة تعمل على أساس مبادئ الحيادية والاستقلال والاحترافية، وفي الشؤون المتعلقة بالمعاهدات لا تتجاوز أسس المعايير والتقييم والبيانات المستقلة.

واختتم بالقول: بهذا الشرط فقط ممكن إزالة المشاكل، لإستمرار التعاون بين الجانبين./انتهى/.