رصد 2،113 حالة إصابة بكورونا وتسجيل 141 حالة وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم السبت، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و113 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 358 الاف و905 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 141 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الاف و643 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 309 الف و464 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 841 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء ثلاثة ملايين و36 الف و711 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.