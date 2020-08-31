أمن البلاد رهين يقظة وجهوزية الدفاع الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد محمد شيرازي رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، تحدث هاتفيا مع رئيس السلاح الجوي التابع للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد، وقرأ رسالة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس قوة السلاح الجوي الايراني.

وطلب العميد شيرازي في محادثته الهاتفية مع العميد صباحي فرد، ان يتم ابلاغ تحية وسلام وشكر قائد الثورة الاسلامية لكافة العاملين والقادة في الدفاع الجوي.

ويلي نص الرسالة التالي:

ابلغ تحياتي وسلامي لكوادر الدفاع الجوي الواعية، وأن أمن البلاد رهن بيقظة وجهوزية الدفاع الجوي. ان الشعب الايراني المتدين يثمن جهودكم الدؤوبة. حافظوا على ذلك.

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