الدفاع الجوي الإيراني يمتلك اسلحة إستراتيجية متطورة

وجاء هذا التصريح أثناء تفقد العميد شيرازي مجموعة "الامام علي عليه السلام" للرد الاستراتيجي السريع، حيث بارك بمناسبة ذكرى تاسيس قوة الدفاع الجوي، وعزی بنفس الوقت بذكرى استشهاد سيد الشهداء الامام الحسين (ع)، قائلا: ان ذكر الامام الحسين (ع) جاء بالخير والبركة والتوفيق لنا ونرجوا ان نتمكن من مواصلة هذا الدرب الذي اضائه لنا الله بإنتصار الثورة الاسلامية.

وفي اشارة الى بطولات السلاح الجوي الايراني خلال الحرب المفروضة قال العميد شيرازي: آنذاك كانت مقاتلات العدو تحلق في مناطق عملياتنا وبعضها التي كانت طراز "ميراج" تقصف براحة البال وتعود ادراجها وكانت قدراتنا محدودة.

ولفت العميد شيرازي الى قلة معدات وامكانيات الجيش الايراني في الدفاع المقدس، قائلا: اليوم بات الجيش يمتلك أسلحة استراتيجية، وفي الحرب المفروضة على ايران، كنا نطمح لرصد الاجواء على مدى 25 كم، بينما اليوم باتت لنا رادارات قادرة على رصد ثلاثة آلاف كم.

ولفت رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة الى إهتمام شباب البلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات ومنها العسكرية والدفاعية قائلا: ان حوافز الشباب الذين يعملون اليوم سواء في مجال انتاج او تصليح القطع العسكرية تبعث على الفخر، وتعد نعمة كبرى.

وقال العميد شيرازي: ان الطاقات المتوفرة في القوات المسلحة اليوم والى جانب الخبرات المكتسبة على مدى الاعوام الاربعين الماضية واستمرار هذه الوتيرة في ظل الطاقات والطموحات المتوفرة لديهم في العمل ستخلق ظروفا لا يتصورها الاعداء ابدا.